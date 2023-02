MARCO QUESADA & INVITES THEATRE TRAVERSIERE, 15 mars 2023, PARIS.

THEATRE TRAVERSIERE présente ce spectacle Carte blanche à Marco Quesada et ses invités. Un compositeur et un guitariste de jazz hors pair, une musique généreuse à l’ADN latin. De formation classique mais aussi guitariste de jazz reconnu par ses pairs, responsable musical de L’AAM (Atelier des Arts et Musiques), Marco Quesada est, entre autres, le fidèle complice de James Germain (la grande voix d’Haïti) et du metteur en scène Serge Noyelle. Il s’est aussi produit aux côtés de grands noms comme Jean-Jacques Milteau, Romain Didier, René Aubry, Jeff Gardner, Chris Hayward… On lui doit également pas mal de compositions musicales pour le théâtre et l’opéra ainsi que des bandes originales pour des documentaires. Marco Quesada Marco Quesada

THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Paris

