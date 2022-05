MarcO Poingt en concert Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vianne

MarcO Poingt en concert Vianne, 4 août 2022, Vianne. MarcO Poingt en concert Vianne

2022-08-04 – 2022-08-04

Vianne Lot-et-Garonne Vianne Concert de MarcO Poingt présenté par l’association Culture Vianne en Albret : piano solo – TournéeParadoX. Concert de MarcO Poingt présenté par l’association Culture Vianne en Albret : piano solo – TournéeParadoX. +33 5 53 65 27 75 Concert de MarcO Poingt présenté par l’association Culture Vianne en Albret : piano solo – TournéeParadoX. Culture Viane en Albret

Vianne

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Vianne Autres Lieu Vianne Adresse Ville Vianne lieuville Vianne Departement Lot-et-Garonne

Vianne Vianne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vianne/

MarcO Poingt en concert Vianne 2022-08-04 was last modified: by MarcO Poingt en concert Vianne Vianne 4 août 2022 Lot-et-Garonne Vianne

Vianne Lot-et-Garonne