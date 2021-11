Marseille Le Mounguy Bouches-du-Rhône, Marseille Marco Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Marco Le Mounguy, 26 novembre 2021, Marseille. Marco

Le Mounguy, le vendredi 26 novembre à 21:00

MARCO n’est pas DJ, il n’a pas de tenue de scène à paillettes et il est bien aidé par la technologie pour mixer sans faire de pains. MAIS il a une collection de musiques phénoménale qu’il sélectionne avec amour pour faire danser ses potes dès que l’occasion ce présente. C’est EXCEPTIONNEL, il vient jouer pour toi ce soir ! Rock, reggae, hip-hop, électro, tout va y passer car n’oublie jamais qu’il n’y a pas de bonne musique, il n’y a que des BONS MORCEAUX !

Entrée libre

♫♫♫ Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Mounguy Adresse 10 rue consolat, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Mounguy Marseille