Marco Ema en concert Centre culturel canadien Paris, mercredi 20 mars 2024.

Marco Ema en concert Le Centre culturel canadien vous invite le mercredi 20 mars au nouveau spectacle de l’artiste Marco Ema qui présentera son deuxième album « Anyway, Mommy Love » paru à l’automne 2023 ! Mercredi 20 mars, 20h00 Centre culturel canadien Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Aux allures cinématographiques, ce concert emportera le public à travers les joies et les peines racontées par ses nouveaux morceaux.

Ouverture prochaine des réservations – restez à l’affût !

En 2021, le premier album de Marco Ema, “Où nos corps s’en vont mourir”, a été acclamé par la critique et lui a valu d’être nommé “Future Star iHeartRadio” sur les ondes d’Énergie avec son single « Amy ». En 2022, sa carrière décolle avec une grande tournée estivale marquée de concerts mémorables aux Francofolies de Montréal et aux Francofolies de Spa en Belgique.

C’est au printemps 2023 que le chanteur sort les premiers singles “Buzz”, “Cinema Paradiso” et “Cool et branchée” tirés de son nouvel album Anyway, Mommy Love. Avec des paroles accrocheuses et un rythme déchaîné, Marco Ema explore des sonorités plus rock que dans ses précédentes créations. Sur scène au Centre culturel canadien, vous assisterez à une performance émouvante au cours de laquelle il partagera une part de son cheminement personnel et artistique.

Un événement dans le cadre du Mois de la Francophonie.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

Marco Ema Canada

Marco Ema Crédit Marc-André Dupaul