Marco da Silva Ferreira – Fantasie Minor Théâtre Louis Aragon, 1 avril 2023, Tremblay-en-France. Le samedi 01 avril 2023

de 17h00 à 17h40

. gratuit Gratuit sur réservation Avec Fantasie Minor, Marco da Silva Ferreira transpose une œuvre emblématique de Schubert en un spectacle détonant, porté par deux superbes interprètes provenant de la sphère des danses de la culture hip-hop. Création 2022 Pièce pour piano à quatre mains, Fantaisie en fa mineur, op. 103 – composée par Franz Schubert en 1828, l’année de sa mort – sert ici de matrice à une pièce de danse à quatre pieds, particulièrement agiles, en l’occurrence ceux de Chloé Robidoux et Anka Postic. Se partageant un espace scénique exigu (4 mètres sur 4) avec autant d’assurance que de sensibilité, tous deux répercutent la musique via une très originale partition chorégraphique, affranchie des codes classiques et ouverte aux mouvances les plus contemporaines. Impulsée dans le cadre de la Collection tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie, cette nouvelle création de Marco da Silva Ferreira peut être présentée en intérieur comme en extérieur (parcs, places publiques, sites touristiques, etc.). Elle permet de mesurer, une fois encore, la capacité du chorégraphe portugais à faire bouger les lignes et vibrer les corps. Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de Ville 93290 Tremblay-en-France Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/marco-da-silva-ferreira-fantasie-minor.html 01 49 63 70 58 reservation@tla-tremblay.fr https://theatrelouisaragon.mapado.com/event/106714-fantasie-minor

