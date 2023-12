Marco Berrettini – El Adaptador [création] micadanses – Paris Paris, 1 février 2024 20:00, Paris.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. payant

Dans cette nouvelle création, le chorégraphe Marco Berrettini se confronte à une jeune danseuse qui bouscule toutes ses certitudes…

Marco Berrettini fait partie de ces rares chorégraphes qui pensent la danse et la scène comme des opportunités pour comprendre le monde et les humains qui l’habitent. Plus qu’un penseur, il faut le considérer comme un agitateur patenté qui ne recule devant aucune opportunité de rire, à gorge déployée ou jaune, très jaune, de chanter, de parler, de jouer, et d’envoyer haut et fort des séquences dansées remarquables de brio et d’espièglerie.

Avec El Adaptador, il se confronte à une jeune danseuse qui le déroute, le prend à rebrousse-poil, met en orbite toutes les questions et combats de maintenant. Ce qui génère, bien sûr, surprise, gêne, interrogation… Autant de matières fertiles pour le trublion dansant !

micadanses – Paris 20 Rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/el-adaptador/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

micadanses-Paris ©micadanses-Paris