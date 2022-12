Marckolswing Marckolsheim Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Marckolsheim EUR Festival international de jazz classique. La ville va swinger! Concerts, ambiance rétro, danse… Tous les soirs, concerts à 20h30, Ouverture du festival avec le bus du swing au marché couvert. Marckolswing demeure avant tout un évènement musical à part entière, faisant la part belle aux harmonies raffinées du jazz classique : le premier concert de chaque soirée reste spécialement dédié au ravissement des oreilles.

Vous pourrez ensuite, à votre guide, laisser vos pieds vous emmener sur la piste de danse, ou rester assis confortablement pour profiter du double spectacle – côté scène et côté piste.

Soyez nombreux à nous rejoindre, parés de vos plus « rétros » atouts, pour célébrer en notre compagnie la musique et la danse de l’ère du swing! Le festival de Jazz Classqiue accueille la crème du swing européen, tout en ouvrant sa piste de danse aux férus de Charleston, Lindy hop et autre Balboa… +33 6 22 87 31 27 Marckolsheim

