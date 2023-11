Messe de Noël pour les familles Marckolsheim, 31 décembre 2023, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Tous les enfants sont invités à cette célébration préparée spécialement pour et avec les jeunes..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



All children are invited to this celebration prepared especially for and with young people.

Todos los niños están invitados a esta celebración, especialmente preparada para y con los jóvenes.

Alle Kinder sind zu dieser Feier eingeladen, die speziell für und mit Jugendlichen vorbereitet wurde.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de tourisme du grand Ried