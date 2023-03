Festival Danses Cité Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’Évènement: 67390

Marckolsheim

Festival Danses Cité, 21 avril 2023, Marckolsheim

2023-04-21 – 2023-04-21 Marckolsheim

Viens danser avec nous, au programme, spectacle à 20h30 le vendredi et ateliers le samedi de 14h à 18h et conférence à 18h30 et pour clôturer par des ateliers dimanche de 10h à 17h30. Ateliers de pratique de danse, de conférence, un spectacle, c'est le programme de cette nouvelle édition 2023 de danses cité !

