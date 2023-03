Biker’s solidarity week Marckolsheim Catégories d’Évènement: 67390

Marckolsheim

Biker’s solidarity week, 9 septembre 2023, Marckolsheim . Biker’s solidarity week EUR route du rhin Marckolsheim 67390

2023-09-09 – 2023-09-10 Marckolsheim

67390 . EUR Journée de convivialité avec certaines animations , concert et restaurations sur place Biker’s venez profiter d’un moment de convivialité avec des animations, concert et d’une restauration possible +33 3 88 92 57 79 Marckolsheim

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: 67390, Marckolsheim Autres Lieu Marckolsheim Adresse route du rhin Marckolsheim 67390 Ville Marckolsheim Departement 67390 Tarif EUR Lieu Ville Marckolsheim

Marckolsheim Marckolsheim 67390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marckolsheim /

Biker’s solidarity week 2023-09-09 was last modified: by Biker’s solidarity week Marckolsheim 9 septembre 2023 67390 Marckolsheim route du rhin Marckolsheim 67390

Marckolsheim 67390