Puces des couturières, 26 mars 2023, Marckolsheim

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 13:00:00

67390 . Pour tous les amateurs de fil et d’aiguille, de loisir créatif, venez découvrir l’envers du décor en venant à la rencontre de couturières, collectionneuses et passionnées. Trouvez tous types de tissus et matériel d’occasion en lien avec la couture, les arts textiles et les loisirs créatifs. puces des couturières et des loisirs créatifs Marckolsheim

