Márcio Faraco et son quintet font une nouvelle halte à La Petite Halle à Paris (75) Mercredi 30 mars 2022 C’est l’opportunité de partager avec le public francilien son nouvel album qui vient de sortir, « _**L’électricien de la Ville Lumière**_ », de remémorer ses anciennes chansons et de revisiter quelques classiques de la musique brésilienne. L’atmosphère musicale sera rythmée par sa bossa jazzy, élégante et poétique. + Infos sur l’artiste: [**[https://www.sotakmusik.com/marcio-faraco](https://www.sotakmusik.com/marcio-faraco)**](https://www.sotakmusik.com/marcio-faraco) + évènement Facebook : [**[https://fb.me/e/2MA5VGDoy](https://fb.me/e/2MA5VGDoy)**](https://fb.me/e/2MA5VGDoy) **-** * Un spectacle annoncé dans l’Agenda des membres du Collectif MDM IdF **-** Atmosphère musicale rythmée par sa bossa jazzy, élégante et poétique. LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS Paris Paris

