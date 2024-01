Festi’Val de Vienne Marcilly-sur-Vienne, samedi 6 juillet 2024.

Festi’Val de Vienne Marcilly-sur-Vienne Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-06 23:00:00

fin : 2024-07-06

Au gré des escales, au fil de la Vienne rendez-vous pour cette deuxième édition de Festi’Val de Vienne, imprégnée de musique et d’arts de la rue. Ouvert à toutes les générations, Festi’Val de Vienne met aussi en place des animations pour les plus jeunes. Venez profiter le temps d’un week-end d’une journée au fil de l’eau, de la Vienne et de son patrimoine fluvial exceptionnel !

Marcilly-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture.tourisme@cc-tvv.fr



L’événement Festi’Val de Vienne Marcilly-sur-Vienne a été mis à jour le 2024-01-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme