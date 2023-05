Soirée Estivale dans un écolieu : La Grange du Viornay Lieu-dit Le Viornay, 17 juin 2023, Marcilly-sur-Maulne.

Venez participer à la première Soirée Estivale de 2023 de La Grange du Viornay !

Une soirée sous le signe de la convivialité, du partage… et de l’été, où nous vous proposerons une visite de notre lieu, un feu de camp dans notre champs, une mini buvette, de la musique, ainsi qu’un repas partagé (c.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 00:00:00. EUR.

Lieu-dit Le Viornay

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and participate in the first Summer Evening of 2023 of La Grange du Viornay!

An evening under the sign of conviviality, sharing… and summer, where we will propose you a visit of our place, a campfire in our field, a mini refreshment bar, music, as well as a shared meal (c

¡Venga y participe en la primera velada estival de 2023 de La Grange du Viornay!

Una velada bajo el signo de la convivencia, del compartir… y del verano, donde le propondremos una visita de nuestro lugar, una hoguera en nuestro campo, un mini bar de refrescos, música, así como una comida compartida (c

Nehmen Sie an der ersten Soirée Estivale 2023 von La Grange du Viornay teil!

Ein Abend im Zeichen der Geselligkeit, des Teilens… und des Sommers, an dem wir Ihnen eine Besichtigung unseres Ortes, ein Lagerfeuer auf unserem Feld, eine Mini-Trinkhalle, Musik sowie ein gemeinsames Essen anbieten werden (c

