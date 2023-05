Atelier Fabrication d’Attrape-Rêves Lieu-dit Le Viornay, 10 juin 2023, Marcilly-sur-Maulne.

Guidés par Monique Héron, créatrice locale, venez apprendre au sein de l’Ecolieu La Grange du Viornay (37330 Marcilly-sur-Maulne) à fabriquer votre premier Attrape-Rêves.

Un beau moment de transmission, de créativité, mais aussi de convivialité, à (s’)offrir..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. 15 EUR.

Lieu-dit Le Viornay

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided by Monique Héron, local designer, come and learn at the Ecolieu La Grange du Viornay (37330 Marcilly-sur-Maulne) to make your first Dreamcatcher.

A beautiful moment of transmission, creativity, but also conviviality, to offer.

Guiado por Monique Héron, diseñadora local, venga a aprender a hacer su primer Atrapasueños en el Ecolieu La Grange du Viornay (37330 Marcilly-sur-Maulne).

Un hermoso momento de transmisión, la creatividad, sino también la convivencia, que se ofrecerá.

Unter Anleitung der lokalen Designerin Monique Héron können Sie im Ecolieu La Grange du Viornay (37330 Marcilly-sur-Maulne) lernen, wie Sie Ihren ersten Traumfänger herstellen.

Ein schöner Moment der Vermittlung, der Kreativität, aber auch der Geselligkeit, den man (sich) schenken kann.

Mise à jour le 2023-05-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE