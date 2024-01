Atelier photo « Photographier la nature » à La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne, dimanche 11 février 2024.

Atelier photo « Photographier la nature » à La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 16:00:00

Vous avez reçu un nouvel appareil à Noël, vous aimeriez apprendre comment sortir du mode automatique pour prendre de belles photos, ou vous êtes déjà un fana de photographie ?

Débutants ou confirmés, en tout petit groupe, rencontrez Christophe, bénévole de l’association passionné de photo, et apprenez en davantage sur la photographie et ses techniques spécifiques, selon vos envies et besoins.

10 EUR.

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com



