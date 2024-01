Galette des rois et des reines aux plantes et fleurs sauvages comestibles Marcilly-sur-Maulne, dimanche 21 janvier 2024.

Galette des rois et des reines aux plantes et fleurs sauvages comestibles Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:30:00

fin : 2024-01-21 18:30:00

Comme l’année passée, nous vous invitons à entamer 2024 joyeusement avec nous, grâce à un événement gratuit, et ouvert à absolument toutes et tous : Une dégustation de galette, pardi ! Et pas n’importe laquelle, puisque la nôtre sera de nouveau réalisée avec des plantes et des fleurs sauvages de notre jardin.

Venez vous régaler avec nous, vous rencontrer, découvrir nos espaces, renouveler votre adhésion annuelle, juste discuter…

On a hâte de vous retrouver !

Inscription obligatoire en amont (jusqu’au 18 janvier) pour des questions d’organisation (et de cuisine!).

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com



L’événement Galette des rois et des reines aux plantes et fleurs sauvages comestibles Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2024-01-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE