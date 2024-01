Atelier « Je fabrique mes cosmétiques naturels » Soins du corps Marcilly-sur-Maulne, dimanche 21 janvier 2024.

Atelier « Je fabrique mes cosmétiques naturels » Soins du corps Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21 16:00:00

En petit groupe et guidés pas à pas, apprenez un nouveau savoir faire : la réalisation de vos propres produits de soin et de beauté, économiques et 100% naturels.

Nous réaliserons deux recettes, dans les règles d’hygiène et de sécurité, que vous pourrez plus tard reproduire à la maison et intégrer à votre quotidien : Un gommage maison, ainsi qu’un soin corps multi-usages Chantilly de Karité. Tout le matériel est fourni, et les participant.e.s repartent avec leurs produits, ainsi que les recettes.

20 EUR.

Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com



L’événement Atelier « Je fabrique mes cosmétiques naturels » Soins du corps Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2024-01-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE