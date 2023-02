Atelier d’art – Portes ouvertes Marcilly les buxy 7390, 31 mars 2023, Marcilly-lès-Buxy.

Atelier d’art – Portes ouvertes 31 mars – 2 avril Marcilly les buxy 7390

Ouverture de la salle d’exposition (40m carrés) et de l’atelier les 31 mars, 1 et 2 avril 2023 ; démonstration de sculpture.

Marcilly les buxy 7390 299 route de Saint Eusebe Les Baudots Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Atelier d’art – Portes ouvertes. L’atelier et la salle d’exposition seront ouverts les 31 mars, 1er et 2 avril 2023. Des démonstrations de sculpture en terre seront faites à l’atelier. Seront visibles dans la salle d’exposition un ensemble de sculptures, d’œuvres graphiques, de gravures sur bois et de bijoux résine.

Concernant la sculpture terre, 2 techniques sont utilisées : le raku et les terres patinées; les sculptures présentent souvent des assemblages terre et bois, terre et métal, terre et verre; les sujets de prédilection sont les personnages et les animaux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Photo Graça Da Silva