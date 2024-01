11e Rando de Jade Marcilly-lès-Buxy, dimanche 31 mars 2024.

11e Rando de Jade Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 08:00:00

fin : 2024-03-31 15:00:00

Située entre Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Montceau-les-Mines, Marcilly-Les-Buxy vous accueille dans un paysage de bocages, non loin de la Côte Chalonnaise et vous donne l’occasion de découvrir ses grands crus.

Nos amis à 4 pattes sont les bienvenus ! Chacun trouvera son bonheur grâce à nos différents parcours marche de 6, 15 ou 20 km, VTT de 25 ou 40 km.

Ravitaillements sur les parcours et collation à l’arrivée sont bien sûr au programme, ainsi que la buvette et notre traditionnel saucisses/frites à 5 € !

EUR.

Place de la Mairie – Salle des Fêtes

Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté unmondepourjade@gmail.com



L’événement 11e Rando de Jade Marcilly-lès-Buxy a été mis à jour le 2024-01-19 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)