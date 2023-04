Marché Marcilly-le-Châtel Catégories d’Évènement: Loire

Marcilly-le-Châtel

Marché, 1 janvier 2023, Marcilly-le-Châtel. Vous pourrez retrouver les pizzas de Cathy, le fromager, la Chouette Epicerie et l’Affuteur présent certains vendredis..

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. . Marcilly-le-Châtel 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Local market. Podrá encontrar las pizzas de Cathy, el quesero, la Chouette Epicerie y el Afilador presentes algunos viernes. Sie können die Pizzen von Cathy, den Käseladen, die Chouette Epicerie und den Affuteur, der an bestimmten Freitagen anwesend ist, wiederfinden. Mise à jour le 2022-05-23 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Marcilly-le-Châtel Autres Adresse Ville Marcilly-le-Châtel Departement Loire Lieu Ville Marcilly-le-Châtel

Marcilly-le-Châtel Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilly-le-chatel/

Marché 2023-01-01 was last modified: by Marché 1 janvier 2023 Marcilly-le-Châtel

Marcilly-le-Châtel Loire