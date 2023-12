Concert de Noël à l’église Saint-Etienne-Saint-Blaise Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette Concert de Noël à l’église Saint-Etienne-Saint-Blaise Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 10 décembre 2023 14:00, Marcilly-en-villette. Concert de Noël à l’église Saint-Etienne-Saint-Blaise Dimanche 10 décembre, 15h00 Marcilly-en-Villette La chorale de Marcilly-en-Villette Choraline , en partenariat avec Les Voix d’Art Doux de Cléry-Saint-André, vous invite à un moment musical durant lequel ils vous chantent Noël ! Vous êtes attendus nombreux pour cette occasion dans la charmante église Saint-Etienne-Saint-Blaise de la commune! Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

Marcilly-en-Villette
Marcilly-en-villette

Concert de Noël à l’église Saint-Etienne-Saint-Blaise Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette 2023-12-10 2023-12-10 was last modified: by Concert de Noël à l’église Saint-Etienne-Saint-Blaise Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette 10 décembre 2023 14:00