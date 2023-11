Noël au Village Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 10 décembre 2023, Marcilly-en-villette.

Marcilly-en-Villette fête « Noël au Village » début décembre !

Tout un programme vous est proposés !

Pour ce marché une collecte de jouets est prévue par le Conseil Municipal des Jeunes, la matinée est organisée une animation 1ers secours pour les enfants par les sapeurs-pompiers, vin chaud et chocolat chaud seront offerts par la commune, concert Choraline, concert de l’Union Musicale, visite du Père Noël et spectacle Axé-Cirque !

Venez nombreux pour célébrer Noël à Marcilly-en-Villette !

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

