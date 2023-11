17ème Salon Peinture et Sculpture Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette 17ème Salon Peinture et Sculpture Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 9 décembre 2023, Marcilly-en-villette. 17ème Salon Peinture et Sculpture 9 et 10 décembre Marcilly-en-Villette La commune de Marcilly-en-Villette organise début décembre son 17ème Salon Peinture et Sculpture qui aura le plaisir d’accueillir 4 grands artistes ! Émerveillez-vous devant l’univers sensible d’Alexandra Baudin, Philippe Chapeau, Serge Guarnieri et Denis Trémault.

Alexandra Baudin vous propose des œuvres vivantes figuratives représentant la terre, la mer, les végétaux ou les animaux.

Philippe Chapeau offre à votre regard peintures ou des volumes sur la nature, de paysages spontanés, de silhouettes …

Serge Guarnieri créé des sculptures en fer à béton évoquant: merveilles de la nature, équilibre du monde cosmique, mythes et des croyances mystiques.

Denis Trémault vous invite à entrer dans le monde de ces personnages évoluant dans un univers lyrique. Profitez d'un moment artistique !

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

Horaires:
9h00-17h00

Lieu: Marcilly-en-Villette
Marcilly-en-villette

