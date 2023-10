Vide dressing d’une accro du shopping Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 22 octobre 2023, Marcilly-en-villette.

Vide dressing d’une accro du shopping Dimanche 22 octobre, 09h00 Marcilly-en-Villette

Une accro du Shopping à de Marcilly-en-Villette vous propose un vide dressing fin octobre.

L’occasion de trouver des vêtements allant du 36 au 46, des chaussures en 38, des accessoires, des bijoux fantaisies, du linge de maison, etc.

Découvrez une garde-robe qui n’attend que d’être vidée et qui saura ravir le plus grand nombre !

Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

FMACEN045V50B62Q

pixabay