Vide dressing Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette Vide dressing Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 29 septembre 2023, Marcilly-en-villette. Vide dressing 29 et 30 septembre Marcilly-en-Villette L’Association familiale de Marcilly-en-Villette organise un vide dressing Automne/hiver fin septembre.

L’occasion pour tous de trouver des vêtements à des prix raisonnables ou l’occasion de vendre ces vêtements qui traînent dans le placard depuis tant de temps.

Que vous achetiez ou vendiez, venez participer à ce vide dressing qui saura ravir le plus grand nombre ! Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette [{« type »: « email », « value »: « assofamiliale.marcilly45@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T16:30:00+02:00 – 2023-09-29T19:30:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00 FMACEN045V50B62Q pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette Autres Lieu Marcilly-en-Villette Adresse Marcilly-en-villette Ville Marcilly-en-villette Lieu Ville Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette latitude longitude 47.76486;2.02432

Vide dressing Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette 2023-09-29 2023-09-29 was last modified: by Vide dressing Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette 29 septembre 2023