Dejeuner sur l’herbe Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette Dejeuner sur l’herbe Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette, 27 août 2023, Marcilly-en-villette. Dejeuner sur l’herbe Dimanche 27 août, 09h00 Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette, en partenariat avec la bibliothèque municipale et l’association La Clé des Champs vous invite dimanche 27 août 2023 à partager un repas à l’occasion d’un déjeuner sur l’herbe sur les bords du Bourillon où chacun pourra apporter son panier.

Au programme : déjeuner sur l’herbe (pique-nique)

ateliers participatifs

Venez nombreux !! Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Marcilly-en-villette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T09:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

