Fête Champêtre Dimanche 23 juillet, 15h00 Marcilly-en-Villette

L’Association St Etienne vous invite à sa Fête Champêtre sur la Promenade du Bourillon à Marcilly-en-Villette fin Juillet.

Au programme: une animation musicale, des stands ,une tombola, des jeux et une structure gonflable.

À 10h30 : Messe-Promenade du Bourillon suivie d’un vin d’honneur – vente de pâtisseries

À 20h : Repas familial à la salle Saint-Étienne

Venez nombreux et profiter d’un moment festif et champêtre !

2023-07-23T15:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

