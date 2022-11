Semaine du Développement Durable de Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Marcilly-en-villette Catégorie d’évènement: Marcilly-en-Villette

À l'occasion de la semaine du Développement Durable du 14 au 20 Novembre 2022, Marcilly-en-Villette vous propose : des animations, une conférence le 16 nov., plantations et inauguration le 19 nov… 

La Commune de Marcilly-en-Villette, à l'occasion de la semaine du Développement Durable du 14 au 20 Novembre 2022, vous propose : Des Animations scolaire et périscolaires

Une conférence et exposition à Chantaloup le mercredi 16 à 19h. Entrée libre.

Plantations et inauguration de l’aire de jeux des écoles le samedi 19 à partir de 10h30

Le vernissage de l’exposition Photo le samedi 19 à 11h30

Une promenade pédagogique et interactive le dimanche 20 à partir de 9h30 au lavoir. Venez nombreux pour profiter de cette semaine dédiée au Développement Durable !

