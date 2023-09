Dans la forêt perdue… Marcilly-en-Villette, 22 septembre 2023, Marcilly-en-Villette.

Marcilly-en-Villette,Loiret

Marcilly-en-Villette, aux Portes de Sologne, organise un spectacle « Dans la forêt perdue… » faits de récits, contes et chanson de Sologne.

En famille..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 00:00:00. 7 EUR.

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



Marcilly-en-Villette, at the Portes de Sologne, is organizing a show entitled « Dans la forêt perdue… » (In the lost forest) featuring stories, tales and songs from the Sologne region.

For all the family.

Marcilly-en-Villette, en las Portes de Sologne, organiza un espectáculo titulado « Dans la forêt perdue… » con historias, cuentos y canciones de la región de Sologne.

Para toda la familia.

Marcilly-en-Villette, an den Toren der Sologne, organisiert eine Aufführung « Im verlorenen Wald… », die aus Erzählungen, Märchen und Liedern der Sologne besteht.

Für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN