Loiret Marcilly-en-Villette . Colette Bounaix, de Sophro-balade vous propose une sophro-balade en pleine Nature mi-avril. Le Départ se fait à Marcilly-en-Villette.

L’objectif est de vous libérez de vos tensions physiques et mentales pour retrouver votre sérénité et votre bien-être grâce à une balade en pleine Nature en conscience.

Cette balade est limitée à 6 personnes maximum, donc n’oubliez pas de réserver !

Ressourcez-vous aux Portes de Sologne ! Sophro-balade en pleine nature en groupe restreint à Marcilly-en-Villette, mi-avril, aux Portes de Sologne +33 6 33 84 96 97 https://colettebounaix-sophrologue.fr/Pres.php?P=0 Colette Bounaix

