Cinémarcilly – Passion Brame Marcilly-en-Villette, samedi 3 février 2024.

Cinémarcilly – Passion Brame Marcilly-en-Villette Loiret

Début : 2024-02-03 20:30:00

Projection du film Passion Brame et échange à la fin du film avec Laurent Charbonnier, le réalisateur. Le cerf, le plus grand ongulé de France vit à l’automne sa saison des amours. Il sort de la forêt, se fait moins discret au plus grand plaisir des amateurs de Brame.

Aux quatre coins de la France, des hommes et des femmes passionnés suivent cette période entre la mi-septembre et la mi-octobre. Ils arpentent les chemins, d'autres se fabriquent des cachettes, certains investissent des miradors. Tout est bon pour entrer dans l'intimité des scènes de brame …

miradors. Tout est bon pour entrer dans l’intimité des scènes de brame …

6 EUR.

Route d’ardon

Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire



