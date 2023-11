L’étang des retrouvailles avec les oiseaux d’eau Marcillé-Robert Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Marcillé-Robert L’étang des retrouvailles avec les oiseaux d’eau Marcillé-Robert, 10 décembre 2023, Marcillé-Robert. Marcillé-Robert,Ille-et-Vilaine .

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . . Marcillé-Robert 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-10-25 par Roche aux Fées Communauté Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Marcillé-Robert Autres Adresse Ville Marcillé-Robert Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Marcillé-Robert latitude longitude 47.95126;-1.35631

L’étang des retrouvailles avec les oiseaux d’eau Marcillé-Robert 2023-12-10 2023-12-10 was last modified: by L’étang des retrouvailles avec les oiseaux d’eau Marcillé-Robert 10 décembre 2023