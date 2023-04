Portes ouvertes de la Ferme des Groies (Mohair du Mellois) Lieu-dit Les Groies, 30 avril 2023, Marcillé.

Portes ouvertes de la ferme des Goies, Mohair du Mellois est très heureuse et vous accueillir et de vous faire découvrir son petit éco-système en devenir dimanche 30 avril de 10h à 17h30.

Entrée libre.

Lieu-Dit Les Groies à Saint-Génard 79500 Marcillé.

Tel 07 83 38 94 97.

Lieu-dit Les Groies

Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Open house of the Goies farm, Mohair du Mellois is very happy to welcome you and to make you discover its small eco-system in the making Sunday April 30th from 10 am to 5:30 pm.

Free entrance.

Lieu-Dit Les Groies in Saint-Génard 79500 Marcillé.

Tel 07 83 38 94 97

Mohair du Mellois se complace en recibirle y hacerle descubrir su pequeño ecosistema en construcción el domingo 30 de abril de 10.00 a 17.30 h.

Entrada gratuita.

Lieu-Dit Les Groies en Saint-Génard 79500 Marcillé.

Tel. 07 83 38 94 97

Tag der offenen Tür auf der Goies-Farm, Mohair du Mellois freut sich, Sie am Sonntag, den 30. April von 10.00 bis 17.30 Uhr begrüßen zu dürfen und Ihnen sein kleines Öko-System im Werden zu zeigen.

Der Eintritt ist frei.

Lieu-Dit Les Groies in Saint-Génard 79500 Marcillé.

Tel 07 83 38 94 97

