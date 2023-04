15ème festival « Un Été dans mon Village : ouverture du festival, 22 août 2023, Marcillat-en-Combraille.

Venez découvrir les deux spectacles :

« Donjon et pigeon » Cie Heidi a bien grandi.

«Les Misérables » Cie Annibal et ses éléphants..

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the two shows:

« Dungeon and Pigeon » Cie Heidi a bien grand.

« Les Misérables » Cie Annibal et ses éléphants.

Venga a descubrir los dos espectáculos:

« Donjon et pigeon » Cie Heidi a bien grandiose.

» Les Misérables » Cie Annibal et ses éléphants.

Kommen Sie und entdecken Sie die beiden Aufführungen :

» Donjon et pigeon » Cie Heidi a bien grand.

« Les Misérables » Cie Annibal et ses éléphants.

