Marché artisanal Place du Donjon Marcillat-en-Combraille

Marcillat-en-Combraille

Marché artisanal Place du Donjon, 13 juillet 2023, Marcillat-en-Combraille. Marché artisanal avec ventes, démonstrations et initiations aux savoir-faire..

2023-07-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-13 17:00:00. .

Place du Donjon

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Craft market with sales, demonstrations and initiations of know-how. Mercado de artesanía con ventas, demostraciones e iniciaciones de habilidades. Kunsthandwerksmarkt mit Verkäufen, Vorführungen und Einführungen in die Kunstfertigkeit.

