Exposition temporaire : « les Moulins » Maison de la Combraille, 1 juin 2023, Marcillat-en-Combraille.

Découvrez l’univers des moulins à eau et à vent (leurs mécanismes, leurs fonctionnements et les métiers associés…)..

2023-06-01 à ; fin : 2023-09-30 . .

Maison de la Combraille Place Pierre Bitard

Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the world of water and windmills (their mechanisms, their functioning and the associated professions?).

Descubra el mundo del agua y de los molinos de viento (sus mecanismos, su funcionamiento y los oficios asociados…).

Entdecken Sie die Welt der Wasser- und Windmühlen (ihre Mechanismen, ihre Funktionsweise und die damit verbundenen Berufe).

