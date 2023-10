Thé dansant ADMR Marcillac-Vallon, 12 novembre 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Thé dansant ADMR Marcillac animé par Didier Malvezin et son orchestre. Goûter offert..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . 15 EUR.

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



ADMR Marcillac tea dance with Didier Malvezin and his orchestra. Snack offered.

Baile del té ADMR Marcillac con Didier Malvezin y su orquesta. Merienda ofrecida.

Thé Dansant ADMR Marcillac, moderiert von Didier Malvezin und seinem Orchester. Angebotener Imbiss.

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC