Thé dansant ADMR Marcillac-Vallon
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Thé dansant ADMR Marcillac-Vallon, 12 novembre 2023, Marcillac-Vallon.
Marcillac-Vallon,Aveyron
Thé dansant ADMR Marcillac animé par Didier Malvezin et son orchestre. Goûter offert..
2023-11-12 fin : 2023-11-12 . 15 EUR.
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
ADMR Marcillac tea dance with Didier Malvezin and his orchestra. Snack offered.
Baile del té ADMR Marcillac con Didier Malvezin y su orquesta. Merienda ofrecida.
Thé Dansant ADMR Marcillac, moderiert von Didier Malvezin und seinem Orchester. Angebotener Imbiss.
Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC