Début : 2023-12-10

fin : 2023-12-10 Marché traditionnel le dimanche matin, toute l’année sur le tour de ville de Marcillac. Nombreux exposants aux beaux jours (d’avril à septembre). Produits locaux, forains, primeurs, charcuteries….

DESCRIPTIF

Le marché dominical de Marcillac est devenu une véritable attraction. Riche en saveurs, ce marché l’est aussi en convivialité. Sous les platanes, découvrez un incroyable assortiment des meilleurs produits régionaux. Charcuterie, canards gras, farçous, aligot, truffade, fromages de chèvre, de vache ou de brebis, gâteaux à la broche… Sans oublier les fruits et légumes, le tout baigné par une dégustation de l’incontournable petit verre de Marcillac.

le 28 mai : fête de la Saint Bourrou, marché déplacé place de l’église. . Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

