Marché Marcillac-Vallon du dimanche matin Marcillac-Vallon, 21 mai 2023, Marcillac-Vallon.

Marcillac-Vallon,Aveyron

Marché traditionnel le dimanche matin, toute l’année sur le tour de ville de Marcillac. Nombreux exposants aux beaux jours (d’avril à septembre). Produits locaux, forains, primeurs, charcuteries….

2023-05-21 fin : 2023-05-21 . .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Traditional market on Sunday mornings, all year round on the town’s tour of Marcillac. Numerous exhibitors on sunny days (from April to September). Local products, fairgrounds, greengrocers, delicatessens…

Mercado tradicional los domingos por la mañana, durante todo el año en el paseo de la ciudad de Marcillac. Numerosos puestos en los días buenos (de abril a septiembre). Productos locales, productos de feria, verdulería, charcutería…

Traditioneller Markt am Sonntagmorgen, das ganze Jahr über auf dem Rundweg um die Stadt Marcillac. Zahlreiche Aussteller an schönen Tagen (von April bis September). Lokale Produkte, Schausteller, Frühblüher, Wurstwaren…

Mise à jour le 2023-05-19 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC