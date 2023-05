Tournoi amical de quilles Terrain de quilles, 17 mai 2023, Marcillac-Vallon.

Tournoi amical de quilles « Le challenge du Mansois » le mercredi 17 mai 2023 à partir de 18h au terrain de quilles de Kervallon..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . 15 EUR.

Terrain de quilles

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



Friendly bowling tournament « Le challenge du Mansois » on Wednesday, May 17, 2023 from 6:00 p.m. at the bowling alley of Kervallon.

Torneo amistoso de bolos « Le challenge du Mansois » el miércoles 17 de mayo de 2023 a partir de las 18.00 horas en la bolera de Kervallon.

Freundschaftskegelturnier « Le challenge du Mansois » am Mittwoch, den 17. Mai 2023, ab 18 Uhr auf dem Kegelplatz von Kervallon.

Mise à jour le 2023-04-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC