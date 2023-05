Concert journée nationale de l’orgue village, 14 mai 2023, Marcillac-Vallon.

L’école de Musique de Conques-Marcillac fête la journée nationale de l’orgue le dimanche 14 mai 2023 de 14h – 16h à l’église de Marcillac..

village

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie



The Conques-Marcillac School of Music celebrates National Organ Day on Sunday, May 14, 2023, from 2:00 to 4:00 p.m. at the church in Marcillac.

La Escuela de Música de Conques-Marcillac celebra el Día Nacional del Órgano el domingo 14 de mayo de 2023 de 14:00 a 16:00 en la iglesia de Marcillac.

Die Musikschule Conques-Marcillac feiert den nationalen Tag der Orgel am Sonntag, den 14. Mai 2023 von 14 – 16 Uhr in der Kirche von Marcillac.

