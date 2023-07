Bal et feu d’artifice Marcillac-la-Croze, 5 août 2023, Marcillac-la-Croze.

Marcillac-la-Croze,Corrèze

Un repas sera servi dès 20h, suivi d’un bal gratuit et feu d’artifice

Réservations repas avant le 30 juillet au 06 15 35 74 54 ou 05 55 25 42 78.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A meal will be served from 8pm, followed by a free dance and fireworks

Reservations before July 30: 06 15 35 74 54 or 05 55 25 42 78

A partir de las 20.00 horas se servirá una comida, seguida de baile libre y fuegos artificiales

Reservas para la comida antes del 30 de julio en el 06 15 35 74 54 o en el 05 55 25 42 78

Ab 20 Uhr wird ein Essen serviert, gefolgt von einem kostenlosen Tanz und Feuerwerk

Reservierungen für das Essen bis zum 30. Juli unter 06 15 35 74 54 oder 05 55 25 42 78

Mise à jour le 2023-06-29 par Corrèze Tourisme