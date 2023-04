Journées européennes du patrimoine: Visite des bâtiments claustraux de l’abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Journées européennes du patrimoine: Visite des bâtiments claustraux de l’abbaye de Marcilhac, 16 septembre 2023, Marcilhac-sur-Célé . Marcilhac-sur-Célé ,Lot , Journées européennes du patrimoine: Visite des bâtiments claustraux de l’abbaye de Marcilhac Abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-09-16 10:00:00 – 2023-09-16 13:00:00 Marcilhac-sur-Célé

Lot . Cette visite sera conduite par Henri-Paul LIEURADE Située dans le prolongement du transept nord, la salle capitulaire du XIIè siècle a conservé 16 chapiteaux de grande qualité, malgré les tourments subis par l’Abbaye, lors de la guerre de Cent-Ans, des guerres de religion et pendant la période révolutionnaire, avant d’être acquise définitivement par la Commune vers 1915. De plus, elle présente une technique originale de voutement. A proximité du cloître, dans le passage conduisant au chevet de l’église, on pourra observer l’armarium de l’abbaye dans lequel devaient être conservés les objets liturgiques ainsi que les livres de lecture des moines. le pabic

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot Ville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot Tarif Lieu Ville Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele /

Journées européennes du patrimoine: Visite des bâtiments claustraux de l’abbaye de Marcilhac 2023-09-16 was last modified: by Journées européennes du patrimoine: Visite des bâtiments claustraux de l’abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé 16 septembre 2023 Abbaye de Marcilhac Marcilhac-sur-Célé Lot Lot Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Lot