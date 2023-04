Exposition de photos en miroir Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Exposition de photos en miroir, 6 septembre 2023, Marcilhac-sur-Célé . Marcilhac-sur-Célé ,Lot , Exposition de photos en miroir Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-09-06 14:00:00 – 2023-09-06 19:00:00 Marcilhac-sur-Célé

Lot . Pour la 3ème année, dans le cadre des « Journées Européennes du Patrimoine », Geneviève MIGNAT nous propose une nouvelle série de « Photos en miroir » qui associent, deux par deux, une photo ancienne (parfois antérieure à 1900), à une prise de vue sous le même angle, de l’Abbaye et de ses alentours.

Cette exposition présente un intérêt à la fois technique (exploitation exceptionnelle de clichés de qualité devenue médiocre avec le temps) historique (connaissance précise de certains aspects disparus de notre Commune) et patrimonial (compréhension de l’évolution du patrimoine de l’ancienne Abbaye). rfer

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Salle Capitulaire de l'Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot Ville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot Tarif Lieu Ville Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele /

Exposition de photos en miroir 2023-09-06 was last modified: by Exposition de photos en miroir Marcilhac-sur-Célé 6 septembre 2023 Lot Marcilhac-sur-Célé salle Capitulaire de l'abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Marcilhac-sur-Célé Lot