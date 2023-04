Exposition « Figures du patrimoine. Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois » Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Exposition « Figures du patrimoine. Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois », 3 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé . Marcilhac-sur-Célé ,Lot , Exposition « Figures du patrimoine. Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois » Abbaye, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-07-03 10:00:00 – 2023-07-03 18:00:00 Marcilhac-sur-Célé

Lot . Cette exposition produite par le service Patrimoine du Département du Lot rend hommage à tous les hommes et femmes qui de leur vivant ont marqué le patrimoine lotois, par des créations architecturales grandioses, des découvertes scientifiques ou spéléologiques majeures, ou encore des actions notoires de protection des richesses patrimoniales. +33 6 28 05 07 33 LES AMIS DE L’ABBAYE DE MARCILHAC SUR CÉLÉ département du lot

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Abbaye, salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé Lot Ville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot Tarif Lieu Ville Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele /

Exposition « Figures du patrimoine. Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois » 2023-07-03 was last modified: by Exposition « Figures du patrimoine. Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois » Marcilhac-sur-Célé 3 juillet 2023 Abbaye Lot Marcilhac-sur-Célé salle capitulaire Marcilhac-sur-Célé Lot

Marcilhac-sur-Célé Lot