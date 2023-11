Atelier initiation à la vannerie sauvage à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 9 mars 2024, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

De la récolte au tressage fabrication de petit objets tressés (attrape rêves, poissons, poupées, étoiles etc.)

atelier sur réservation.

2024-03-09 14:00:00 fin : 2024-03-09 17:00:00. 25 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



From harvesting to weaving, making small woven objects (dreamcatchers, fish, dolls, stars, etc.)

workshop on reservation

Desde la recolección hasta el tejido, pasando por la fabricación de pequeños objetos tejidos (atrapasueños, peces, muñecas, estrellas, etc.)

taller en la reserva

Von der Ernte bis zum Flechten Herstellung von kleinen geflochtenen Gegenständen (Traumfänger, Fische, Puppen, Sterne usw.)

workshop auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Figeac