Atelier encres végétales et fusain à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 25 février 2024, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

De la récolte à la transformation, découverte des couleurs végétales et fabrication de fusains, et d’encres magiques !

atelier sur réservation.

2024-02-25 14:00:00 fin : 2024-02-25 17:00:00. 25 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



From harvesting to processing, discover plant colors and make charcoal and magic inks!

workshop on reservation

Desde la recolección hasta la transformación, descubra los colores de las plantas y fabrique carboncillo y tintas mágicas

taller bajo reserva

Von der Ernte bis zur Verarbeitung, Entdeckung der Pflanzenfarben und Herstellung von Kohlestiften, sowie von magischen Tinten!

workshop auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Figeac