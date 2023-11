Stage art et nature à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 3 février 2024, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Découvrez la magie des couleurs naturelles à travers la fabrication de fusains, d’encre noire, de calames, de tempera et plus encore !

Stage sur réservation.

2024-02-03 09:00:00 fin : 2024-02-03 17:00:00. 70 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Discover the magic of natural colors by making charcoal, black ink, calames, tempera and more!

Workshop on reservation

Descubre la magia de los colores naturales haciendo carboncillo, tinta negra, calames, témperas ¡y mucho más!

Curso con reserva

Entdecke die Magie der natürlichen Farben durch die Herstellung von Kohle, schwarzer Tinte, Calamus, Tempera und vielem mehr!

Praktikum nach Voranmeldung

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Figeac