Atelier modelage à l’argile à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 28 janvier 2024, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Remonter le temps et plonger dans l’histoire des premières poteries..

2024-01-28 14:00:00 fin : 2024-01-28 17:00:00. 25 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Step back in time and delve into the history of early pottery.

Retroceda en el tiempo y adéntrese en la historia de las primeras alfarerías.

Drehen Sie die Zeit zurück und tauchen Sie in die Geschichte der ersten Töpfereien ein.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT Figeac